Больше 70% дорог Тамбова требуют капремонта 

Четверть городских дорог опасны для безопасности водителей, отмечает «Тамбов-Информ». Оставляет желать лучшего и состояние дорог, капитально отремонтированных в 2017 году.
У администрации города и муниципальных предприятий нет необходимого оборудования и специалистов. Для того чтобы качественно выполнять ремонт необходимо дополнительно закупить больше 40 единиц специализированной техники.
Депутат гордумы Артем Александров отметил, что в городе нет муниципального асфальтобетонного завода. Он был продан с подачи бывшего главы администрации города Александра Боброва.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе в гордуму Тамбова внесли проект о внесении изменений в максимальные индексы изменения размера тарифов на услуги ЖКХ по городу. Рост тарифов в Тамбове и области может составить от 9,6% до 19,7%.