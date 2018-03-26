Больше 70% дорог Тамбова требуют капремонта

Четверть городских дорог опасны для безопасности водителей, отмечает «Тамбов-Информ» . Оставляет желать лучшего и состояние дорог, капитально отремонтированных в 2017 году.

У администрации города и муниципальных предприятий нет необходимого оборудования и специалистов. Для того чтобы качественно выполнять ремонт необходимо дополнительно закупить больше 40 единиц специализированной техники.

Депутат гордумы Артем Александров отметил, что в городе нет муниципального асфальтобетонного завода. Он был продан с подачи бывшего главы администрации города Александра Боброва