Завод «Янтарь» в Калининграде спустит на воду первый серийный траулер «Командор» 30 марта

"Первый серийный траулер-сейнер проекта SK-3101R «Командор» будет спущен на воду со стапеля «Буревестник» 30 марта", — сказал он, заметив, что головной траулер серии из трех судов — «Ленинец» — спустили на воду в ноябре прошлого года.

Михайлов напомнил, что контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R ПСЗ «Янтарь» и рыболовецкий колхоз имени Ленина ( Петропавловск-Камчатский ) подписали в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Третье судно серии, «Ударник», находится в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработала норвежская компания Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 71 год на заводе построили 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО «ПСЗ „Янтарь“ контролирует государство в лице АО „Объединенная судостроительная корпорация“.