В моногородах проходят тренинги для начинающих предпринимателей

В моногородах Ярославской области начались тренинги для потенциальных и начинающих предпринимателей. Программа обучения разработана Федеральной корпорацией МСП.

Первое занятие прошло в Гаврилов-Яме . Участникам, многие из которых — студенты старших курсов Великосельского аграрного колледжа, рассказали о процессе генерации бизнес-идеи. Прослушав теоретическую часть, будущие предприниматели приступили к работе в группах по 3 — 4 человека. Предлагали свои проекты, оценивали их и выбирали лучшие. Среди инициатив — создание автомоек, парикмахерской для животных, доставки продуктов питания, ветеринарного кабинета и другие.

— Увеличение количества предпринимателей и, соответственно, создание новых рабочих мест — один из путей ухода моногорода от зависимости от градообразующего предприятия, — отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — Поэтому региональная Корпорация развития МСП провела тренинг в Гаврилов-Яме — моногороде, который уже получил статус ТОСЭР. Выезды в районные центры стали возможными в этом году благодаря созданию на базе корпорации Центра поддержки предпринимательства.