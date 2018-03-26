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В моногородах проходят тренинги для начинающих предпринимателей
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В моногородах проходят тренинги для начинающих предпринимателей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 35 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В моногородах Ярославской области начались тренинги для потенциальных и начинающих предпринимателей. Программа обучения разработана Федеральной корпорацией МСП.
Первое занятие прошло в Гаврилов-Яме. Участникам, многие из которых — студенты старших курсов Великосельского аграрного колледжа, рассказали о процессе генерации бизнес-идеи. Прослушав теоретическую часть, будущие предприниматели приступили к работе в группах по 3 — 4 человека. Предлагали свои проекты, оценивали их и выбирали лучшие. Среди инициатив — создание автомоек, парикмахерской для животных, доставки продуктов питания, ветеринарного кабинета и другие.
— Увеличение количества предпринимателей и, соответственно, создание новых рабочих мест — один из путей ухода моногорода от зависимости от градообразующего предприятия, — отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — Поэтому региональная Корпорация развития МСП провела тренинг в Гаврилов-Яме — моногороде, который уже получил статус ТОСЭР. Выезды в районные центры стали возможными в этом году благодаря созданию на базе корпорации Центра поддержки предпринимательства.
Следующий тренинг запланирован на апрель. Он пройдет в моногороде Тутаеве, также имеющем статус территории опережающего развития.
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