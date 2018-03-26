Минэкономразвития области отчитался о реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

В пятницу, 23 марта, на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при профильном комитете Самарской губдумы руководитель управления проектной работы и организационного развития министерства экономического развития , инвестиций и торговли области Любовь Рожкова рассказала о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Информация была принята к сведению.

Данные целевые модели были утверждены по поручению президента РФ. Всего их 12. Для них определены целевые значения и показатели оценки их достижения. Их результаты сказываются на национальном рейтинге.

Согласно предварительным итогам внедрения моделей в губернии в 2017 г., целевые показатели составили 94%. Полностью выполнены показатели по направлениям: «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения», «Подключение (техническое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», «Качество инвестиционного портала субъекта РФ», «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» и «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъектов РФ ».

96% достигли показатели по модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», по 94% — «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Осуществление контрольно-надзорной деятельности», 92% — «Технологическое присоединение к электрическим сетям», 79% — «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 78% — «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

По словам представителя минэкономразвития области, есть несколько причин, по которым модели не смогли достичь 100%-ого уровня исполнения.

К примеру, по направлению «Получение разрешений на строительство» это связано с тем, что не во всех муниципалитетах разработаны местные нормативы градостроительного проектирования и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также не предоставляются по принципу «одного окна» услуги по заключению договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Любовь Рожкова отметила, что в текущем году работа по направлениям, которые не были внедрены на 100%, будет продолжена. Планируется, что все показатели будут выполнены полностью до 30 сентября 2018 года.