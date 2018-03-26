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Германия страдает от беженцев без документов
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Германия страдает от беженцев без документов 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Число просителей убежища, которые не могут быть репатриированы из Германии, потому что у них отсутствуют действительные документы, выросло на 71% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении министерства внутренних дел в понедельник.
EPA/KOSTAS TSIRONIS
Около 65 тыс. просителей убежища получили временное разрешение на пребывание в стране в 2017 году, поскольку они не могли быть репатриированы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, сказал представитель министерства, по сравнению с 38 тыс. в 2016 году. Германия пытается ускорить такие репатриации, поскольку Анис Амри, тунисец который ожидал депортации, убил 12 человек на берлинском рождественском рынке в декабре 2016 года. Депортация Амри была отложена, поскольку у него не было действительного паспорта. Решение канцлера Ангелы Меркель в 2015 году принять более миллиона мигрантов спровоцировало негативную реакцию и усиление поддержки крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Миграционная политика была одной из самых спорных проблем для консерваторов Меркель и левых социал-демократов во время переговоров о новой парламентской коалиции в этом месяце. Наибольшее количество несостоявшихся заявителей, которые не могли быть репатриированы, потому что у них не было документов, были из Индии (5743), Пакистана (4943), Афганистана (3915) и России (3288), сообщила издательская группа Funke Mediengruppe со ссылкой на внутренний отчет МВД. По данным доклада, национальности почти 3800 заявителей были зарегистрированы как «неясные», в том числе такие люди, как палестинцы и курды, у которых не было страны, в которую они могли быть депортированы. В докладе говорится, что сотрудничество между властями Германии и посольствами стран происхождения несостоявшихся заявителей, выдающими заменяющие паспорта, во многих случаях идет плохо. Ранее в этом месяце представитель по миграции в Европе Димитрис Аврамопулос заявил, что Евросоюз хочет ужесточить требования к визам для заявителей из стран, которые недостаточно сотрудничают по вопросам депортациями мигрантов.
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