Не все продается, господа капиталисты: Мариупольские власти передумали торговать Лениным

Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция предприятия. Об этом свидетельствуют данные системы «ProZorro. Продажи».

«В связи с необходимостью в уточнении технических характеристик и объемов имущества, выставленного на продажу, необходимо приостановить реализацию лома цветных (бронза) и черных металлов и отменить торги», — говорится в протоколе заседания тендерной комиссии.

22 марта в электронной торговой системе «ProZorro» выставили на продажу два памятника вождю мирового пролетариат, которые ранее в рамках «закона о декоммунизации» были демонтированы в Мариуполе

20 марта вандалы осквернили памятный знак советскому генералу Николаю Ватутину в Житомирской области. Как рассказали очевидцы, четверо парней с молотками за несколько минут цинично полностью разрушили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. На замечания прохожих они ответили, что «декоммунизация продолжается».