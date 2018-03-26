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Не все продается, господа капиталисты: Мариупольские власти передумали торговать Лениным
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Не все продается, господа капиталисты: Мариупольские власти передумали торговать Лениным 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Соответствующее решение приняла исполнительная дирекция предприятия. Об этом свидетельствуют данные системы «ProZorro. Продажи».
«В связи с необходимостью в уточнении технических характеристик и объемов имущества, выставленного на продажу, необходимо приостановить реализацию лома цветных (бронза) и черных металлов и отменить торги», — говорится в протоколе заседания тендерной комиссии.
22 марта в электронной торговой системе «ProZorro» выставили на продажу два памятника вождю мирового пролетариат, которые ранее в рамках «закона о декоммунизации» были демонтированы в Мариуполе.
20 марта вандалы осквернили памятный знак советскому генералу Николаю Ватутину в Житомирской области. Как рассказали очевидцы, четверо парней с молотками за несколько минут цинично полностью разрушили мемориальную доску, которая размещалась на постаменте. На замечания прохожих они ответили, что «декоммунизация продолжается».
Ранее Институт национальной памяти Украины распространил разъяснение, согласно которому улица Ватутина не подлежит переименованию, поскольку генерал Ватутин не подпадает под «закон о декоммунизации».
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