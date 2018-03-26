Жители 15 муниципалитетов Подмосковья ни разу не заявили о нарушении чистоты за неделю

В Госадмтехнадзора Московской области не поступило ни одного сообщения о нарушении чистоты и порядка из 15 муниципалитетов Подмосковья за минувшую неделю, сообщила в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

По ее словам, в Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По итогам минувшей недели в службу поступило 807 обращений от жителей региона.

«Так, уже 1,5 месяца в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из городских округов Черноголовка Электрогорск , Шаховская; две недели подряд — из городских округов Красноармейск и Лотошинского муниципального района. Не направили жалоб также граждане городских округов Звездный городок, Фрязино , Восход, Электросталь , Озеры, Серебряные Пруды, Протвино Луховицы , Молодежный, а также Ногинского района», — сказала Витушева.

Она добавила, что Госадмтехнадзор уделяет огромное внимание выстраиванию работы с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, вследствие чего возможно быстрое решение проблемных вопросов по наведению порядка и чистоты.