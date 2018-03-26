Ещё
Жители 15 муниципалитетов Подмосковья ни разу не заявили о нарушении чистоты за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители 15 муниципалитетов Подмосковья ни разу не заявили о нарушении чистоты за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Госадмтехнадзора Московской области не поступило ни одного сообщения о нарушении чистоты и порядка из 15 муниципалитетов Подмосковья за минувшую неделю, сообщила в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
По ее словам, в Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий. По итогам минувшей недели в службу поступило 807 обращений от жителей региона.
«Так, уже 1,5 месяца в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из городских округов Черноголовка, Электрогорск, Шаховская; две недели подряд — из городских округов Красноармейск и Лотошинского муниципального района. Не направили жалоб также граждане городских округов Звездный городок, Фрязино, Восход, Электросталь, Озеры, Серебряные Пруды, Протвино, Луховицы, Молодежный, а также Ногинского района», — сказала Витушева.
Она добавила, что Госадмтехнадзор уделяет огромное внимание выстраиванию работы с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, вследствие чего возможно быстрое решение проблемных вопросов по наведению порядка и чистоты.
РИАМО: последние новости
Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле Новые путепроводы, развязки и въезды: как изменится дорожная инфраструктура Подмосковья в 2018 году С 1 апреля МосОблЕИРЦ начнет выставлять жителям Подмосковья платежки за капремонт
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом102
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»174
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня10
Новый антироссийский шаг172
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы363
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение