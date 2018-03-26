За неделю в Подмосковье устранили более 900 нарушений чистоты и порядка

На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено более 900 различных нарушений чистоты и порядка, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева

«По итогам спецоперации «Снегопад» устранено 433 нарушения правил уборки территорий Московской области от снега. В ходе операции «Засада на снегосвалку» пресечено 28 сбросов снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования», — отметила Витушева.

Она подчеркнула, что всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 19 выявленных свалки и очаговых навалов мусора. В результате операции «Свет» восстановлено пять объектов наружного освещения. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» приведено в порядок 12 объектов теплоснабжения.

«Пресечено 26 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по пять фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидирован 61 несанкционированный информационный материал», — рассказала начальник Госадмтехнадзора.

Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 801 обращению граждан.