Ещё
За неделю в Подмосковье устранили более 900 нарушений чистоты и порядка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неделю в Подмосковье устранили более 900 нарушений чистоты и порядка 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено более 900 различных нарушений чистоты и порядка, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.
«По итогам спецоперации «Снегопад» устранено 433 нарушения правил уборки территорий Московской области от снега. В ходе операции «Засада на снегосвалку» пресечено 28 сбросов снежных масс вне установленных точек, определенных для его складирования», — отметила Витушева.
Она подчеркнула, что всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 19 выявленных свалки и очаговых навалов мусора. В результате операции «Свет» восстановлено пять объектов наружного освещения. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» приведено в порядок 12 объектов теплоснабжения.
«Пресечено 26 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по пять фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидирован 61 несанкционированный информационный материал», — рассказала начальник Госадмтехнадзора.
Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 801 обращению граждан.
РИАМО: последние новости
Лазутина назвала и.о. главы Волоколамского района профессионалом и ответственным человеком Постоянную систему очистки фильтрата установят на полигоне ТБО в Волоколамском районе Более 40 моделей нарядятся в национальные костюмы на праздновании Навруза в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия203
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП114
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово271
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку141
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста123
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение