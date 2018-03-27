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УФАС Чувашии пожаловалось в прокуратуру на многочисленные нарушения в фонде капремонта
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УФАС Чувашии пожаловалось в прокуратуру на многочисленные нарушения в фонде капремонта 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жалоба в УФАС на ФКР поступила от филиала «Почта России» Чувашии.
В ходе проверки установлены многочисленные нарушения закона. Например, заказчик в техзадании установил требование о наличии у исполнителя материального ресурса для выполнения услуги. Кроме того, включил в объект закупки оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертированию, поскольку в силу жилищного законодательства обязанность по выставлению платежей за капремонт собственникам квартир возложена на регионального оператора.
Однако данные платежные документы содержат информацию о персональных данных граждан, которая не может быть разглашена. Регоператор не имеет права передавать свои полномочия по выставлению счетов третьим лицам.
Сейчас республиканскому ФКР многоквартирных домов выдано предписание об аннулировании закупки.
Фото: rcmm.ru
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