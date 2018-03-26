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В Казани выбирают подрядчика для ремонта дороги в «Салават Купере»
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В Казани выбирают подрядчика для ремонта дороги в «Салават Купере» 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
«Главтатдортранс» приступил к выбору подрядчика для ремонта дороги в «Салават Купере», рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» в мэрии.
Речь идёт об улице Осиновской.
«Проводятся торги по ремонту этой дороги в «Салават Купере», — сказал он. — Заказчик этих работ «Главтатдортранс». После того как на торгах определится подрядчик, он приступит к этим работам».
Он также отметил, что в этом году сделают разворотные петли на Горьковском шоссе для того, чтобы ликвидировать пробку на перекрёстке с улицей Залесной.
«Сейчас идёт проектирование, чтобы выполнить эти работы грамотно, чтобы они улучшили дорожную ситуацию в микрорайоне, — отметил Игорь Куляжев. — В этом году запланированы первоочередные мероприятия, чтобы поправить дорожную ситуацию в «Салават Купере». В целом же по генплану Казани для решения проблем в микрорайоне предусмотрены дороги-дублёры, развязки, путепроводы. Будет выполнено наружное освещение на улице Тэцевской, чтобы пустить общественный транспорт — автобусы из «Салават Купере». И будет выполнен ремонт двух улиц, которые позволят, минуя самый проблемный перекрёсток, заехать в этот жилой комплекс. Всего стоимость этих мероприятий приблизительно составляет 152 млн рублей».
К слову, улицу Осиновскую ремонтировали в последний раз в 2014 году, потратив более 40 млн рублей. Однако при строительстве дорогу несколько раз перекапывали для прокладки сетей, в результате она сейчас находится аварийном состоянии.
Напомним, 25 марта жители «Салават Купере», а также поселка Осиново и Залесный вышли на народных сход, чтобы высказать свое несогласие с планами строительства мусоросжигательного завода вблизи их домов.
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