Звезда «Молодежки» Анна Михайловская нежно поздравила брата с совершеннолетием

Актриса театра и кино Анна Михайловская , известная многим зрителям по роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка», поделилась с подписчиками своего Instagram, что в ее семье состоялся настоящий праздник. Брату Анны вчера исполнилось 18 лет. Молодой человек уже стал совершеннолетним, но актриса признается, что ей до сих пор сложно в это поверить. В результате, вчера Анна поделилась двумя постами в соцсети, посвященных брату Антону, а также рассказала, как он отметил этот праздник в кругу семьи.

Брату 18, представляете? 🙈🙈🙈

написала вначале Анна в соцсети.

Затем она поделилась совместной фотографией с Антоном, поздравив его с днем рождения. По словам Анны, Антон и его гости весело отметили праздник в кондитерской, где для него приготовили необычный и вкусный торт.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya) 25 Мар 2018 в 9:30 PDT Подписчики Анны заметили, что Антон вырос настоящим красавцем и также поздравили его с совершеннолетием. «Какие же вы милые!», «Аннушка! У вас чудесный брат. Об этом говорит его улыбка», «Какой красавец вырос!», «Вы похожи очень😊», — можно прочесть в комментариях.

Напомним, Анна Михайловская замужем за актером Тимофеем Каратаевым с 24 августа 2013 года. А 6 июля 2015 года у пары появился сын Мирослав. Несмотря на то что мальчику уже исполнилось два года, актриса все еще не показывает лицо сына в соцсетях, размещая фотографии, где ребенка можно разглядеть только со спины или боком.

Зато актриса некоторое время назад показала своих красивых и молодых родителей. Фото было сделано во время семейного праздника.

Звезда сыграла такие известные роли, как Екатерина (девушка Трофимова) в сериале «Кадетство», Ксения Завидова в сериале «Барвиха», Наталья Егорова в сериале «Маргоша», а сейчас продолжает участвовать в съемках сериала «Молодежка» в роли Яны Самойловой.

Публикация от Анна Михайловская (@anna_mihailovskaya) Дек 18, 2017 at 8:36 PST Фото: Instagram / @anna_mihailovskaya

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