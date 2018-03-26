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В Минфине назвали неэффективным механизм смены пенсионных управляющих
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Умер Сергей Мавроди

В Минфине назвали неэффективным механизм смены пенсионных управляющих 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что существующий механизм смены пенсионных управляющих неэффективен. Об этом сообщает RNS.
"Да, есть такая проблема. Мы о ней говорим уже третий год. Я считаю этот механизм неэффективным, я вообще считаю, что творится вакханалия в этом процессе передачи (пенсионных накоплений — "Газета.Ru") из фонда в фонд. Я считаю, что права граждан совершенно не защищены", — сказал Моисеев.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время выйдет положительный отзыв правительства на законопроект, которым предусмотрены новые правила перевода гражданами своих пенсионных накоплений.
"Там три основных положения: это информирование граждан о потерях, это «период охлаждения» и третье — передача через портал госуслуг", — добавил Моисеев.
Ранее сообщалось, что россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ.
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