В Минфине назвали неэффективным механизм смены пенсионных управляющих

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что существующий механизм смены пенсионных управляющих неэффективен. Об этом сообщает RNS.

"Да, есть такая проблема. Мы о ней говорим уже третий год. Я считаю этот механизм неэффективным, я вообще считаю, что творится вакханалия в этом процессе передачи (пенсионных накоплений — "Газета.Ru" ) из фонда в фонд. Я считаю, что права граждан совершенно не защищены", — сказал Моисеев.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время выйдет положительный отзыв правительства на законопроект, которым предусмотрены новые правила перевода гражданами своих пенсионных накоплений.

"Там три основных положения: это информирование граждан о потерях, это «период охлаждения» и третье — передача через портал госуслуг", — добавил Моисеев.

Ранее сообщалось, что россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ.