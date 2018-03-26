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США обвинили 9 иранцев во взломе университетов по всему миру
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США обвинили 9 иранцев во взломе университетов по всему миру 

SecurityLab.ru 53 минуты назад
Министерство юстиции США завело уголовные дела на 9 иранцев, участвовавших во взломе университетов, технологических компаний и правительственных организаций по всему миру для хищения научной документации и данных о научных исследованиях.
По словам представителей ФБР, обвиняемые связаны с Институтом Мабна (Mabna Institute), созданной в 2013 году иранской компанией, члены которой, предположительно, были наняты иранским правительством для сбора разведданных.
Хотя содержание похищенных документов еще неизвестно, следователи считают, что они могли помочь иранским ученым в разработке ядерного оружия.
За последние четыре года данная хакерская группировка, предположительно, проникла в сети более 320 университетов в 22 странах и похитила более 30 ТБ академических данных и интеллектуальной собственности. В число атакованных стран входят Япония, Китай, Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.
Группа проводила фишинговые кампании, в ходе которых атаковала более 100 тыс. учетных записей электронной почты и компьютерных систем профессоров по всему миру и успешно скомпрометировала 7998 аккаунта.
«Их основной задачей было получение имен пользователей и паролей профессоров для получения несанкционированного доступа к учетным записям и хищения научных данных», — заявили представители ФБР.
Согласно обвинительному заключению, Институт Мабна также поделился украденными учетными данными с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) — элитным подразделением Вооруженных сил Ирана, ответственным за разведку.
Помимо этого, группировка распространила похищенные данные через сервисы Megapaper.ir и Gigapaper.ir, позволяющие бесплатно получать доступ к различным научным работам.
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