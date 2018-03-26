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Горячую линию по вопросам соцзащиты проведет мэрия Петрозаводска
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Горячую линию по вопросам соцзащиты проведет мэрия Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На вопросы граждан ответит начальник управления социальной защиты Елена Малышева.
Как сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска, 30 марта с 12:00 до 13:00 пройдет прямая телефонная линия по вопросам соцзащиты.
Начальник управления соцзащиты Елена Малышева по телефону 78-30-26 ответит горожанам на все интересующие вопросы. Таких как, социальное обслуживание отдельных категорий граждан, предоставление услуги «Социальное такси», о работе пункта проката технических средств реабилитации, а также о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной
Также можно получить ответы на вопросы о порядке оформления опеки в отношении недееспособных граждан.
По материалам: ptzgovorit.ru
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