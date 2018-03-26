Квантовые суперкомпьютеры смогут произвести прорыв в финансовой сфере

Квантовые суперкомпьютеры смогут произвести прорыв в финансовой сфереПрежде всего, стоит отметить, что квантовый суперкомпьютер отличается архитектурой от обычных вычислительных машин. В основу работы квантовых вычислений заложен кубит (квантовый аналог бита). IT-специалистам известно, что бит может принимать одновременно только одно из двух возможных значений — 1 и 0, в то время как кубит может принимать одновременно два этих значения. Это открывает новые возможности для вычислений.

Роберт Сутор занимающий должность руководителя подразделения IBM по работе над квантовыми технологиями, открыто призывает все финансовые организации уже сегодня проявить интерес к квантовым суперкомпьютерам и возможностям, которые они смогут обеспечить в ближайшее будущее. По его словам, такие финансовые гиганты как JP Morgan и Barclays уже сотрудничают с компанией в сфере разработки программного обеспечения для компьютеров на квантовой архитектуре.

Одним из первых направлений, куда будут внедрены квантовые компьютеры является трейдинг — считают эксперты. Увеличив скорость и объемы вычислений, инвесторы смогут добиться более глубокого анализа фондового рынка, и увеличить свои доходы. Также изобретение открывает новые возможности для нейросетей, позволяя им намного быстрее обучаться. Использование нейросетей в связке с квантовыми технологиями позволит более тщательно отслеживать мошенников и сделать финансовые рынки более безопасными — считает преподаватель французской бизнес-школы EDHEC Поль Лаверн.

Первой от слов к делу перешла японская корпорация Nomura Holdings, которая закупила квантовые суперкомпьютеры канадского производства D-Wave. На данный момент, сотрудниками корпорации ведется разработка специального программного обеспечения, которое позволит укрепить позиции корпорации на финансовых рынках. Уже сейчас компьютер может произвести анализ активов при текущей ситуации на рынке, а также выдать точный прогноз относительно ближайших колебаний котировок. На данный момент ведется внедрение новых возможностей, а именно формирование компьютером успешной и высокоприбыльной торговой стратегии.