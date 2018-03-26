Российским мужчинам и детям надо менять образ жизни 

Эксперты Общероссийского Народного Фронта считают, что проект российской Стратегии формирования ЗОЖ среди населения, которая рассчитана на ближайшую семилетку, нуждается в доработке.
Напомним, что проект Стратегии, посредством которой планируется приучать россиян к здоровому образу жизни и проводить профилактику хронических болезней, был разработан еще два года назад, однако пока еще не утвержден. Эксперт ОНФ, глава Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова отмечает, что основные усилия этого документа должны быть сосредоточены на российских мужчинах, детях и подростках, у которых со здоровьем сегодня серьезные проблемы, если сравнивать с показателями в других странах мира.
Лишь поставив новые задачи, считает эксперт, к 2025 году реально будет достичь средней продолжительности жизни в 78 лет, которую обозначил целью Президент РФ Владимир Путин в ходе последнего Послания Федеральному Собранию. «Улучшение показателей мужского здоровья, а также здоровья подрастающего поколения должны стать приоритетными задачами новой Стратегии. Нужно четко сформулировать ее основные цели, чтобы поставить их перед руководителями всех уровней — от федеральных органов до районных больниц», — говорит Гузель Улумбекова.