Бор: 80 лет в статусе города

глава администрации

Нижегородской области Бор: 80 лет в статусе городаЮбилейный год. Ровно 80 лет назад город Бор стал собственно городом. Самый близкий «спутник Нижнего» будет праздновать это событие в течение всего 2018-го. Впрочем, Бор, несмотря на географическую близость к столице Приволжья, на сто процентов сохраняет своё собственное лицо. Как ему это удаётся? Рассказывает глава администрации городского округа г. Бор Александр Киселёв.

— Успех Бора — это его промышленность, — говорит Александр Викторович, — собственно, и статус города мы получили именно благодаря развитию заводов. В первую очередь — «Нижегородского теплохода» — предприятия, основанного ещё в 1911 году купцом Сироткиным, и, конечно, Борского стекольного завода. В 1938 году предприятие это было ещё совсем молодым, а сегодня это самая передовая и мощная в России компания по производству стекла. — «Нижегородский теплоход» тоже сегодня на гребне волны…

— Да, он — надёжный и постоянный поставщик Министерства обороны РФ . Думаю, этим всё сказано.

— Александр Викторович, постановление Совета министров о присвоении Бору статуса города датировано 27 ноября 1938 года…

— И поэтому мы решили проводить празднования в два этапа. Непосредственно 27 ноября соберём заслуженных жителей города, вручим им награды. Но проводить массовые гуляния в холод и метель? Зачем? Мы лучше отпразднуем свой юбилей во второе воскресенье августа, в День строителя. Вот здесь уже будут и концерты, и шоу, и общегородской праздник.

— Мне кажется, это очень разумное решение — в первую очередь думать об интересах горожан.

— А мы всегда на первое место ставим интересы горожан. Вы знаете, что у нас, например, действует своя программа поддержки местных инициатив? Не губернаторская (хотя и она тоже отлично работает), а собственная? И она появилась по инициативе жителей. На одной из встреч с борчанами ко мне подошла молодая женщина, староста деревни Чистяки. «Александр Викторович, постройте нам дорогу! — попросила. — Мы всей деревней собрали 400 тысяч рублей на неё». Я отправил специалистов изучить вопрос, составить смету. Выяснилось, что на дорогу нужно 3,5 миллиона рублей. В местном бюджете таких денег не было, так что дорогу мы поставили в план на будущее… А женщина-староста снова пришла: «А если я больше соберу?» — спросила. «Ну, тогда построим!» — ответил ей, хотя был уверен: не соберёт. А она собрала. И — куда уж нам отступать?

— У вас ведь к 80-летию Бора должны произойти какие-то грандиозные события.

— Насчет грандиозности — это не мне судить, но события будут. Принцип «Всё лучшее — детям» помните? Так вот, 18 миллионов рублей потратим на то, чтобы отремонтировать принятое из областной собственности здание и к 12 августа открыть в нём школу искусств.

— Какие у вас сроки сжатые!

— Это вы ещё не знаете, как мы общеобразовательную школу сдавали! Мы начали

её строить в сентябре 2016 года, а сдали в октябре 2017-го года. При этом нормативный срок строительства школы — 2 года 7 месяцев.

— Какие ещё проекты в этом году реализуются?

— Газификация, конечно. Заканчиваем тянуть голубое топливо в деревню Белки— но, следующий этап — деревня Соловково, готовим документацию на деревню Комарово.

— А вторая очередь дороги от Борского моста до собственно Бора?

— И этим тоже занимаемся очень активно. Вообще после введения в строй Борского моста мы как будто ближе стали к Нижнему. Но нужно осваивать участок дороги Толоконцево — Золотово. Думаю, что этот проект будет реализован за 2–3 года. И начать мы должны с переселения жителей трёх многоквартирных домов, стоящих рядом с железной дорогой.

— На Бору хорошо работает и программа переселения жителей из аварийного фонда.

— Да, только в рамках 4-го этапа федеральной программы было расселено 17 домов на Бору в посёлках Большое Пикино и ППК. На месте расселённых домов в центре не будем ничего строить, а поставим хорошие парковки. Кроме этого планируем освоить участок для строительства жилья многодетным семьям — на 2 тысячи семей.

— У вас столько многодетных?!

— К нам ведь едут жить и из Нижнего Новгорода, и из северных районов области. Так что если где-то есть проблема «молодёжь уезжает в Нижний», у нас, скорее, обратная.