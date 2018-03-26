Ещё
В марте 2018 г. отставание от технического плана «Укрзализныци» по погрузке составило более 2,2 млн т грузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

В марте 2018 г. отставание от технического плана «Укрзализныци» по погрузке составило более 2,2 млн т грузов 

РЖД-Партнер 56 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В частности, железнодорожники недосчитались 300 тыс. т каменного угля; 265 тыс. т железной руды, 875 тыс. т строительных грузов и т.п. Однако предприятия и порты Украины не торопятся предоставлять заказ. Так, не вывозятся импортные грузы в портах: ТИС (известняк — 50 тыс. т, руда никеля — 88 тыс. т), Черноморск (руда никеля — 56 тыс. т), Николаевский порт (дизельное топливо — 25 тыс. т, топливо реактивное — 30,6 тыс. т). Не вовремя возвращают полувагоны ЦТЛ метпредприятия — ПАО «Днепропетровский меткомбинат», ПрАО «Запорожсталь», ПАО «АрселорМиттал». Они систематически используют вагоны с принадлежности «ЦТЛ» как склад на колесах, превышая нормы нахождения вагонов под операциями погрузки и выгрузки даже не на несколько часов, а на несколько суток. Кроме того, неудовлетворительно ведется работа по использованию вагонов под сдвоенными операциями. В целом, среди основных причин сложившейся ситуации железнодорожники называют нежелание портов и предприятий развивать собственную железнодорожную инфраструктуру.
РЖД-Партнер: последние новости
Правкомиссия одобрила проект закона о новой модели организации ж/д перевозок пассажиров В КНР построили крупнейший в мире рудовоз на 400 тысяч тонн ПГК выиграла тендер на перевозку сахара в Центральном регионе России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия212
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП119
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово272
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста125
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение