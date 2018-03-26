В марте 2018 г. отставание от технического плана «Укрзализныци» по погрузке составило более 2,2 млн т грузов 

В частности, железнодорожники недосчитались 300 тыс. т каменного угля; 265 тыс. т железной руды, 875 тыс. т строительных грузов и т.п. Однако предприятия и порты Украины не торопятся предоставлять заказ. Так, не вывозятся импортные грузы в портах: ТИС (известняк — 50 тыс. т, руда никеля — 88 тыс. т), Черноморск (руда никеля — 56 тыс. т), Николаевский порт (дизельное топливо — 25 тыс. т, топливо реактивное — 30,6 тыс. т). Не вовремя возвращают полувагоны ЦТЛ метпредприятия — ПАО «Днепропетровский меткомбинат», ПрАО «Запорожсталь», ПАО «АрселорМиттал». Они систематически используют вагоны с принадлежности «ЦТЛ» как склад на колесах, превышая нормы нахождения вагонов под операциями погрузки и выгрузки даже не на несколько часов, а на несколько суток. Кроме того, неудовлетворительно ведется работа по использованию вагонов под сдвоенными операциями. В целом, среди основных причин сложившейся ситуации железнодорожники называют нежелание портов и предприятий развивать собственную железнодорожную инфраструктуру.