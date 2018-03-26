СКР опроверг информацию о возбуждении уголовного дела против девочки из Волоколамска

«Никакие проверки в отношении ребенка и ее родителей сотрудниками Следственного комитета не проводятся и не планируются!», — сообщил СК.

21 марта в Волоколамском районе произошел выброс газа на полигоне «Ядрово», что вызвало недовольство местных жителей из-за плохого запаха в Волоколамске. Волоколамск посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Тогда же в сети появилось видео, на котором девочка в розовой куртке сделала «угрожающий» жест в сторону губернатора.