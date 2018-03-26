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СКР опроверг информацию о возбуждении уголовного дела против девочки из Волоколамска
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СКР опроверг информацию о возбуждении уголовного дела против девочки из Волоколамска 

Rambler News Service 1 час назад
Информация, распространяемая в социальных сетях о возбуждении уголовных дел против девочки из Волоколамска за жесты в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, полностью не соответствует действительности, сообщается в официальном Telegram-канале СКР.
«Никакие проверки в отношении ребенка и ее родителей сотрудниками Следственного комитета не проводятся и не планируются!», — сообщил СК.
21 марта в Волоколамском районе произошел выброс газа на полигоне «Ядрово», что вызвало недовольство местных жителей из-за плохого запаха в Волоколамске. Волоколамск посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Тогда же в сети появилось видео, на котором девочка в розовой куртке сделала «угрожающий» жест в сторону губернатора.
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