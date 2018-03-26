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Глава управы района Косино-Ухтомский проведет встречу с населением 18 апреля
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Глава управы района Косино-Ухтомский проведет встречу с населением 18 апреля 

Управа района Косино-Ухтомский 50 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Мероприятие пройдет в актовом зале учебного корпуса школы №2026, расположенного по адресу: улица Лухмановская, дом 13Б.
Традиционная ежемесячная встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с населением состоится 18 апреля. В рамках повестки дня предполагается поговорить о проведении мероприятий на территории района, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также косино-ухтомцы получат возможность задать интересующие вопросы главе управы, представителям управляющих компаний района.
Начало мероприятия в 19.00.
Управа района приглашает всех желающих принять участие.
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