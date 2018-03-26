Глава управы района Косино-Ухтомский проведет встречу с населением 18 апреля

Мероприятие пройдет в актовом зале учебного корпуса школы №2026, расположенного по адресу: улица Лухмановская, дом 13Б.

Традиционная ежемесячная встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с населением состоится 18 апреля. В рамках повестки дня предполагается поговорить о проведении мероприятий на территории района, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также косино-ухтомцы получат возможность задать интересующие вопросы главе управы, представителям управляющих компаний района.

Начало мероприятия в 19.00.

Управа района приглашает всех желающих принять участие.