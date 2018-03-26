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В Ростовской области около гаражей найдет труп 13-летнего подростка
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Умер Сергей Мавроди

В Ростовской области около гаражей найдет труп 13-летнего подростка 

Ростовские Вести 55 минут назад
Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 13-летнего подростка. По предварительным данным, 25.03.2018 примерно в 13 часов, вблизи гаражного кооператива, расположенного во дворе многоквартирного жилого дома в г. Константиновске поул. Шахтинская обнаружено тело 13-летнего подростка без видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти.. Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого рядом с телом подростка изъят газовый баллончик. Предположительной причиной смерти несовершеннолетнего явилось острое отравление летучими углеводородами. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.
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