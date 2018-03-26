Снос телебашни в Екатеринбурге может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая выступила заказчиком сноса 220-метровой недостроенной телебашни в Екатеринбурге , подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «обрушение самого высокого недостроя», сообщили в пресс-службе компании.

«Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку», — говорится в сообщении.

Телебашню, заброшенную в 1991 года из-за отсутствия финансирования, взорвали утром 24 марта. Перед этим в городе закрыли несколько станций метро и оцепили ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали.

Напомним, телебашня, строение которой началось в 1983 году, успела стать одним из самых известных объектов Свердловска , а затем и Екатеринбурга.

На месте снесенного сооружения собираются построить ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».

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