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Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса
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Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса 

Sputnik Молдова 49 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
В попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса житель штата Мичиган уместил в свою бороду 215 пластиковых трубочек для коктейлей.
Австриец попал в Книгу рекордов Гиннеса>>>
смотрите на видео Sputnik Азербайджан, что вышло из этой затеи.
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