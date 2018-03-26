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Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса
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Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса
Sputnik Молдова
49 минут назад
Фото:
Sputnik Молдова
Комментарии
В попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса житель штата Мичиган уместил в свою бороду 215 пластиковых трубочек для коктейлей.
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