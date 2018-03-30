Читатели газеты «Дмитровец» расскажут о лучшем для них времени отпуска

Редакция районного интернет-издания «Дмитровец» запустила новое тематическое голосование на сайте. В этот раз читателям предстоит рассказать, в какое время года им больше всего нравится отдыхать.

Среди вариантов ответа есть все четыре сезона: зима, весна, лето и осень. У каждого времени года есть свои преимущества: например, зимой хорошо отдыхать от снега в теплых странах, а летом можно заняться различными активностями или поехать на дачу. Соответствующие варианты найдут для себя и те, кто не может выбирать время отпуска на работе. В голосовании также предусмотрен ответ «Мне без разницы, когда отдыхать».

Итоги голосования редакция подведет в пятницу, 13 апреля. Напомним, участие в опросе анонимно и не требует регистрации. (мю)