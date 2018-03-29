«Невозможно сдержать слёз». Как Воронежская область почтила память погибших в Кемерове 

Траурные акции прошли по всему региону. Большинство городов и райцентров Воронежской области присоединились к траурным акциям в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизнь 64 человек, из которых 41 ребёнок, ещё 74 посетителя ТЦ пострадали. Трагедия не оставила равнодушным никого — в память о её жертвах жители Воронежской области несли к стихийным мемориалам игрушки, цветы, свечи и белые воздушные шары. Жители региона признавались, что всех объединило страшное горе, вспоминая которое невозможно сдержать слёз. Острогожск
Фото — «Подслушано Острогожск 18+»
Павловск
Фото — «Подслушано в Павловске», видео — «Подслушано Павловск»
Фото — «Подслушано. Россошь»
Фото — Алина Шерстнёва, видео — «Рдкоктябрь Бутурлиновка»
Фото — «НОВОХОПЁРСК | Live»
Фото на обложке — Бутурлиновка OnLine