Ямочный ремонт в Казани стартует в начале апреля

Подрядчики приступят к ямочному ремонту казанских дорог 1 апреля, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Речь идёт о работах по устранению ям, которые образовались на проезжей части с наступлением оттепели. При низких температурах ямочный ремонт будут производить с использованием литого асфальта. Если же потеплеет до 10 градусов и больше, то латать ямы будут с использованием плотного горячего асфальтобетона. После проведения конкурса эти работы продолжат за счёт средств муниципального дорожного фонда, из которых 53 млн рублей направят на ямочный ремонт. Этого хватит, чтобы залатать ямы на площади 40 тысяч квадратных метров дорог.

«Участки для ремонта выберет комиссия по итогам весеннего обследования дорог, которое уже началось, — рассказал Игорь Куляжев, отвечая на вопрос корреспондента «АиФ-Казань» . — Те дороги, которые подлежат ямочному ремонту, мы берём на карандаш, считаем объёмы, чтобы понять, какое количество асфальта необходимо для ремонта. Как только позволят погодные условия, мы сразу же приступим к ямочному ремонту».

Он отметил, что из-за отсутствия резких колебаний температур ям на дорогах в этом сезоне гораздо меньше, чем год назад.

«Однако у нас уже есть ряд улиц, где необходим ямочный ремонт, — продолжил Игорь Куляжев. — Например, улица Подлужная в центре города. Несколько ям есть и при заезде на мост Миллениум. Зимой мы заделывали их «холодным» асфальтом, но в наших условиях и при такой интенсивности движения он держится недолго. За зиму он вылетел, и мы вынуждены будем приступить к ямочному ремонту».

Он также подчеркнул, что ямочный ремонт — это временная мера. «Это как временная пломба на зуб — до основного лечения. Я назвал улицу Подлужную. Она требует ямочного ремонта, но в то же время она есть в списке дорог, которые капитально отремонтируют летом. Соответственно проводить этот ямочный ремонт мы будем таким образом, что заденем только самые острые места — те, которые влияют на безопасность дорожного движения», — дополнил Игорь Куляжев.