Ещё
Ямочный ремонт в Казани стартует в начале апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Ямочный ремонт в Казани стартует в начале апреля 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Подрядчики приступят к ямочному ремонту казанских дорог 1 апреля, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Речь идёт о работах по устранению ям, которые образовались на проезжей части с наступлением оттепели. При низких температурах ямочный ремонт будут производить с использованием литого асфальта. Если же потеплеет до 10 градусов и больше, то латать ямы будут с использованием плотного горячего асфальтобетона. После проведения конкурса эти работы продолжат за счёт средств муниципального дорожного фонда, из которых 53 млн рублей направят на ямочный ремонт. Этого хватит, чтобы залатать ямы на площади 40 тысяч квадратных метров дорог.
«Участки для ремонта выберет комиссия по итогам весеннего обследования дорог, которое уже началось, — рассказал Игорь Куляжев, отвечая на вопрос корреспондента «АиФ-Казань». — Те дороги, которые подлежат ямочному ремонту, мы берём на карандаш, считаем объёмы, чтобы понять, какое количество асфальта необходимо для ремонта. Как только позволят погодные условия, мы сразу же приступим к ямочному ремонту».
Он отметил, что из-за отсутствия резких колебаний температур ям на дорогах в этом сезоне гораздо меньше, чем год назад.
«Однако у нас уже есть ряд улиц, где необходим ямочный ремонт, — продолжил Игорь Куляжев. — Например, улица Подлужная в центре города. Несколько ям есть и при заезде на мост Миллениум. Зимой мы заделывали их «холодным» асфальтом, но в наших условиях и при такой интенсивности движения он держится недолго. За зиму он вылетел, и мы вынуждены будем приступить к ямочному ремонту».
Он также подчеркнул, что ямочный ремонт — это временная мера. «Это как временная пломба на зуб — до основного лечения. Я назвал улицу Подлужную. Она требует ямочного ремонта, но в то же время она есть в списке дорог, которые капитально отремонтируют летом. Соответственно проводить этот ямочный ремонт мы будем таким образом, что заденем только самые острые места — те, которые влияют на безопасность дорожного движения», — дополнил Игорь Куляжев.
АиФ Казань: последние новости
Средневековая империя. Подлинная история Золотой Орды Жители «Салават Купере»: «Выселили, а теперь еще и свежий воздух отбирают?» В Казани выбирают подрядчика для ремонта дороги в «Салават Купере»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия212
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП119
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово272
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста125
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение