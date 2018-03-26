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После «мусорного» скандала в Волоколамске контроль на границах Калужской области будет усилен
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Умер Сергей Мавроди

После «мусорного» скандала в Волоколамске контроль на границах Калужской области будет усилен 

Калуга 24 59 минут назад
Фото: Калуга 24
Контроль за передвижением транспорта, прибывающего в северные районы Калужской области с территории граничащих с ними районов Московской области, должен быть усилен. С просьбой усилить контроль «в связи с ситуацией, которая сложилась в сфере обращения с отходами в Мособласти», 26 марта на рабочем заседании областного правительства к главам муниципалитетов обратился представитель управления Росприророднадзора по Калужской области. В этом ведомстве опасаются, что после закрытия волоколамского полигона ТКО московский мусор может хлынуть в Калужскую область. С просьбой взять ситуацию под свой контроль обратился к главам муниципалитетов и губернатор Анатолий Артамонов. В Волоколамске в минувшие выходные прошли акции протеста с требованием к властям закрыть мусорный полигон «Ядрово». Это произошло после отравления десятков детей в результате выброса газа на свалке. В вокресенье жители Коломны перекрыли дорогу на полигон «Воловичи». Как сообщает РБК, они пропускали автомобили с местным мусором, однако задерживали машины из Москвы.
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