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Молодые хотят жить в Шушарах
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Молодые хотят жить в Шушарах 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
По данным аналитиков портала spbguru, молодые петербургские семьи предпочитают селиться в районах с развитой инфраструктурой, отсутствием пробок и большим количеством зеленых массивов. Всем параметрам отвечают пригороды Санкт-Петербурга, тогда как исторический центр и промышленные районы проигрывают.
Хорошие перспективы развития в этом плане имеют микрорайоны Шушары и Ленсоветовский. Интерес к новостройкам на периферии подогревается их низкой стоимостью, скорым открытием новой станции метро и растущим количеством социальных объектов.
В феврале в Ленсоветовском был введен в эксплуатацию детский сад на 400 мест. Сегодня ведется строительство еще одного садика на 200 мест. Застройщик — СК «Дальпитерстрой».
Дошкольное учреждение в три этажа оснастят бассейном и сделают доступным для маломобильных групп населения. По планам строителей детский сад будет готов осенью 2019 года.
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