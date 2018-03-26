Молодые хотят жить в Шушарах

По данным аналитиков портала spbguru, молодые петербургские семьи предпочитают селиться в районах с развитой инфраструктурой, отсутствием пробок и большим количеством зеленых массивов. Всем параметрам отвечают пригороды Санкт-Петербурга , тогда как исторический центр и промышленные районы проигрывают.

Хорошие перспективы развития в этом плане имеют микрорайоны Шушары и Ленсоветовский. Интерес к новостройкам на периферии подогревается их низкой стоимостью, скорым открытием новой станции метро и растущим количеством социальных объектов.

В феврале в Ленсоветовском был введен в эксплуатацию детский сад на 400 мест. Сегодня ведется строительство еще одного садика на 200 мест. Застройщик — СК «Дальпитерстрой».

Дошкольное учреждение в три этажа оснастят бассейном и сделают доступным для маломобильных групп населения. По планам строителей детский сад будет готов осенью 2019 года.