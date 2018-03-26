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Творить добро под силу каждому
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Умер Сергей Мавроди

Творить добро под силу каждому 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В приюте для бездомных животных «Кожухово», расположенном в Косино-Ухтомском районе, побывали сотрудники МЧС России по Восточному округу. Визит прошел в рамках акции «Творить добро под силу каждому».
Гости пришли к питомцам не с пустыми руками. Они привезли в подарок собакам корм и игрушки. Но самое главное, что подарили окружные спасатели животным — это тепло и ласку. Они поиграли с собаками и приласкали их.
В структуре службы также работают четвероногие спасатели, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. И на их счету уже немало героических поступков.
Стоит отметить, что в МЧС работают не только кинологические службы, но и часто привлекаются волонтеры. Однако, участвовать в поисково-спасательных операциях МЧС могут те собаки, которые прошли специальную подготовку.
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