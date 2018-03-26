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На пути к саммитам: в этом году для Челябинска купят 50 автобусов
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На пути к саммитам: в этом году для Челябинска купят 50 автобусов 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске хотят закупить новые автобусы, а также трамваи и троллейбусы. Для электротранспорта также обновят рельсы, контактные сети и тяговые подстанции.
— Глава города Евгений Тефтелев поручил приобрести низкопольные автобусы большой вместимости, — сообщил начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов. — Они будут приобретаться в два этапа. Только в этом году планируется купить 50 автобусов.
По трамваям и троллейбусам точных цифр пока нет. Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко предложил потратить часть средств на покупку новых трамваев, часть — на капитально-восстановительный ремонт. Кроме того, в ремонте нуждаются рельсы, которые обветшали настолько, что регулярно случаются сходы вагонов.
— Подвижной состав будем приобретать в рамках федеральной программы. По капитальному ремонту рельсов, контактных сетей и тяговых подстанций сейчас обсуждаются возможные варианты, — добавил Роман Болотов.
В прошлом году город купил 10 новых автобусов НЕФАЗ, рассчитанных на 116 пассажиров. Как заявили в мэрии, конструкторы учли все нюансы, связанные с уральским климатом: система обогрева выдерживает минусовые температуры, водители не будут испытывать проблем с обдувом ветрового стекла, зеркал и дверными механизмами. Власти не исключают, что на этот раз будут приобретены аналогичные модели.
Также к саммитам ШОС и БРИКС транспортники хотят ввести новые маршруты, на которых гости и участники смогут добраться до нужного места.
В Челябинске расширят перечень гостевых маршрутов. На улицах, которые войдут в этот список, отремонтируют дороги, установят новые остановочные комплексы и приведут в порядок 200 домов. Вся эта работа будет проделана в ближайшие два года, сообщил 26 марта глава города Евгений Тефтелев.
Указ о том, что в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, президент Владимир Путин подписал 15 марта.
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