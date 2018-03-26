Специалисты ЛАЭС-2 начали увеличивать мощность первого энергоблока

Этап опытно-промышленной эксплуатации начался на ЛАЭС-2. Специалисты проверят работу системы на соответствие фактическим параметрам и характеристикам. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома

Для проверки работоспособности системы специалисты начали постепенно наращивать мощность первого блока.

Новый энергоблок примут в эксплуатацию после завершения всех подготовительных тестов. Специалисты надеются, что это произойдет до конца текущего года.