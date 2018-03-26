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Специалисты ЛАЭС-2 начали увеличивать мощность первого энергоблока
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Специалисты ЛАЭС-2 начали увеличивать мощность первого энергоблока 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Этап опытно-промышленной эксплуатации начался на ЛАЭС-2. Специалисты проверят работу системы на соответствие фактическим параметрам и характеристикам. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома
Для проверки работоспособности системы специалисты начали постепенно наращивать мощность первого блока.
Новый энергоблок примут в эксплуатацию после завершения всех подготовительных тестов. Специалисты надеются, что это произойдет до конца текущего года.
Напомним, 9 марта новый энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 начал работу и выдал первый ток в энергосистему России. Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что запуск нового энергоблока — мировое событие.
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