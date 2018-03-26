Челнинец получил 130 тыс. рублей за 98 заявок в «Народный контроль»

Челнинец получил 130 тысяч рублей за 98 подтвержденных заявок в систему «Народный контроль», сообщила на деловом понедельнике в мэрии руководитель Набережночелниского территориального подразделения Госалкогольинспекции РТ Гульшат Вафина.

В 2017 году в систему «Народный контроль» от жителей Набережных Челнов поступило 4 961 уведомление, что на 30% больше, чем в 2016 году (3 675 заявок). Чаще всего челнинцы подавали уведомления по категориям «Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог, „Организация дорожного движения, „Общественный транспорт“, „Капитальный ремонт“, „Нарушение в наружной рекламе“ и „Парки и скверы“.

Положительно решено — 4 113 уведомлений (82,9%).