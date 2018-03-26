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«Облкоммунэнерго» займется уличным освещением Полевского
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«Облкоммунэнерго» займется уличным освещением Полевского 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Полевском Свердловской области начинается масштабный ремонт линий электропередачи наружного освещения. Специалисты «Облкоммунэнерго» будут восстанавливать опоры, ремонтировать ветхие участки сети и устанавливать дополнительные светильники.
— Уличное освещение — это зона ответственности муниципалитета. Поэтому что и где мы будем делать — решает администрация города. Со своей стороны, мы подготовили предложения по включению в перечень работ тех объектов уличного освещения, на которых часто возникают неисправности, учли поступающие в аварийно-диспетчерскую службу обращения жителей города, сейчас ждем сформированную заявку от администрации и готовы приступать к работе, — рассказал начальник Полевского РКЭС «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.
На 2018 год между администрацией Полевского и АО «Облкоммунэнерго», которому принадлежит большая часть электроэнергетического комплекса города, было заключено Соглашение на обслуживание и ремонты сетей уличного освещения. Стоимость работ в рамках соглашения составит 4 млн 730 тыс. рублей — объем финансирования сохранен на прежнем уровне, он был утвержден еще в 2013 году и с тех пор не пересматривался.
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