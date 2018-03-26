Минстрой выявил нарушения градостроительного законодательства в Фалёнском районе

Министерство строительства Кировской области в феврале провело плановую проверку соблюдения администрацией Фалёнского района законодательства о градостроительной деятельности.

Как сообщили в профильном ведомстве, в ходе проверки было выявлено, что разрешительные документы в сфере строительства выдавались с нарушениями. В частности, на чертеже градостроительного плана земельного участка не были указаны границы земельного участка и минимальные отступы от его границ. При отсутствии же этих сведений организация при подготовке проектной документации может неверно разместить на земельном участке проектируемый объект, что может привести к нарушению строительных норм и правил.

Кроме того, в числе нарушений — отсутствие утверждённого административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке документации по планировке территории в границах Фалёнского муниципального района».

Также было выявлено, что администрация не ведёт информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, где должны размещаться сведения о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и объектах капитального строительства.

«По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений законодательства в срок до 15 июня текущего года. Материалы проверки направлены в прокуратуру Фалёнского района для принятия соответствующих мер», — отметили в министерстве строительства Кировской области.

В целях профилактики и предотвращения нарушений, министерство регулярно направляет разъяснительные письма в адрес органов местного самоуправления по вопросам градостроительной деятельности и проводит семинары, на которых органам местного самоуправления разъясняют законодательные изменения в данной сфере.

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