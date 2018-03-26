Ещё
Минстрой выявил нарушения градостроительного законодательства в Фалёнском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

Минстрой выявил нарушения градостроительного законодательства в Фалёнском районе 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Министерство строительства Кировской области в феврале провело плановую проверку соблюдения администрацией Фалёнского района законодательства о градостроительной деятельности.
Как сообщили в профильном ведомстве, в ходе проверки было выявлено, что разрешительные документы в сфере строительства выдавались с нарушениями. В частности, на чертеже градостроительного плана земельного участка не были указаны границы земельного участка и минимальные отступы от его границ. При отсутствии же этих сведений организация при подготовке проектной документации может неверно разместить на земельном участке проектируемый объект, что может привести к нарушению строительных норм и правил.
Кроме того, в числе нарушений — отсутствие утверждённого административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о разработке документации по планировке территории в границах Фалёнского муниципального района».
Также было выявлено, что администрация не ведёт информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, где должны размещаться сведения о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и объектах капитального строительства.
«По результатам проверки выдано предписание об устранении нарушений законодательства в срок до 15 июня текущего года. Материалы проверки направлены в прокуратуру Фалёнского района для принятия соответствующих мер», — отметили в министерстве строительства Кировской области.
В целях профилактики и предотвращения нарушений, министерство регулярно направляет разъяснительные письма в адрес органов местного самоуправления по вопросам градостроительной деятельности и проводит семинары, на которых органам местного самоуправления разъясняют законодательные изменения в данной сфере.
Фото — 24.kz
Vyatka-grad.ru: последние новости
Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обеспечили надежное электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах страны в день выборов Президента России «Кировэнерго» в 2018 году установит более 3700 устройств для защиты птиц от высокого напряжения На обслуживание межмуниципальных маршрутов Кировской области пустят новые автобусы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия228
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП135
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста133
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение