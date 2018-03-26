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Многофункциональный центр Металлоинвеста признан «Лучшим запуском ОЦО»
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Многофункциональный центр Металлоинвеста признан «Лучшим запуском ОЦО» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Награда присуждена ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» в номинации «Лучший запуск ОЦО».
Среди претендентов на главный приз также были Мечел, СОГАЗ, Русагро-Учет, «Российские коммунальные системы» и другие компании. Подведение итогов конкурса состоялось на конференции «Общие центры обслуживания — Саммит руководителей», организованной CFO-Russia.ru и Prosperity Media. Конференция уже много лет является главной площадкой России и СНГ для встреч руководителей ОЦО, обсуждения новых тенденций развития рынка, вызовов и задач. Управляющий директор МКС Элина Бойченко выступила на конференции с докладом на тему: «Мировые тенденции в сфере ОЦО и как они могут трансформироваться в российских условиях».
Команда профессионалов МКС в 2017 году проделала масштабную работу, начав оказывать услуги по многим направлениям, постепенно расширяя функционал, запуская инновационные технологии и автоматизацию многих рутинных бизнес-процессов. Летом прошлого года мидл-офис ОЦО был централизован в реконструированном здании в городе Старый Оскол, оборудованным современной техникой и инфраструктурой.
«В нынешнее время простой централизацией процессов уже никого не удивишь, на рынке появляются компании, которые демонстрируют значительные прорывы в области автоматизации и применения инновационных технологий, а это существенно влияет на все показатели работы центра, — прокомментировала Элина Бойченко. — Особая честь для нас — победить в номинации «Лучший запуск». Любому руководителю ОЦО шанс выиграть подобную номинацию дается только один раз и за эту награду идет серьезная борьба между профессионалами. Наша победа — результат слаженной работы профессионалов МКС и всей компании «Металлоинвест»! Без командной работы достичь таких результатов было бы не возможно. Мы сделали это вместе!».
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