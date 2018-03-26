Маточное стадо вымирающей рыбы муксуна вырастят на рыбоводном заводе ЯНАО в 2020 году

САЛЕХАРД , 26 марта. / ТАСС /. Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — единственное в Арктике предприятие, занимающееся выращиванием маточного стада муксуна — рыбы, которая сейчас находится на грани исчезновения и запрещена к вылову. Созревших производителей икры завод получит в 2020 году, сообщил ТАСС директор предприятия Данил Эльтеков.

"В естественной среде муксун становится половозрелым за пять-семь лет. Мы планируем, что в наших условиях это произойдет за период чуть более трех лет, то есть массово созревших производителей (половозрелых самцов и самок — прим. ТАСС) мы получим в 2020 году", — сказал Эльтеков.

Он отметил, что сейчас добыть большие объемы икры муксуна в естественной среде практически невозможно. «Еще в советское время случился перелов мускуна, и помимо официального перелова рыбы, когда он был еще разрешен, был еще и перелов браконьерский. Получилось, что за это время выловили несколько поколений производителей, а чтобы выросли новые, нужно ждать семь лет. Слишком медленно идет это восстановление», — пояснил собеседник агентства.

В этом году предприятие закупило 10 млн икры ценной рыбы. «Цены растут, в этом году одна икринка муксуна стоила 1,5 рубля, а в прошлом — 80 копеек, то есть мы закупили икры на 15 млн рублей. Для понимания, одна икринка осетра стоит от 4 рублей и выше», — отметил Эльтеков.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор. Рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов — щука, язь, налим, а также видов белых рыб — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Муксун — пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.

О заводе

Собский рыбоводный завод — единственный в Арктике завод по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб (муксун, чира). Он был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года. Строительство финансировало правительство ЯНАО и компания «Новатэк»

По словам Эльтекова, задача проекта — восполнить популяцию исчезающих видов рыб и разработать для этого лучшую технологию. Сейчас на заводе применяется новый для России подход, частично позаимствованная у ученых из Норвегии . На предприятии выращивают мальков сиговых рыб с высокой выживаемостью круглый год в бассейнах с установкой замкнутого водоснабжения, в то время как аналогичные рыбоводные предприятия работают только в весенне-летний период в сорах — в естественных условиях на мелководье.