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На Стойленском ГОКе впервые выберут лучших наставников
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На Стойленском ГОКе впервые выберут лучших наставников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) впервые проведут конкурс среди наставников. Целями конкурса являются повышение значимости учебно-воспитательной работы на предприятии, привлечение квалифицированных работников к наставнической деятельности, повышение статуса наставника.
«Система наставничества позволяет снижать текучесть кадров за счет плавного вливания молодежи в новый коллектив, в рабочий процесс. Наставники передают молодому поколению свои знания и навыки, необходимые для успешной производственной деятельности. И конечно, эта система помогает развиваться самим наставникам, делая из них своего рода экспертов. Сегодня на Стойленском ГОКе в роли наставников выступают около 500 человек. Они помогают влиться в коллектив новым работникам и приобрести практические навыки студентам», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Принять участие в конкурсе «Лучший наставник» смогут работники комбината, которые в течение года помогали молодым стойленцам, недавно устроившимся на предприятие, быстрее адаптироваться на рабочем месте, повышать квалификацию или выступали руководителями производственной практики у студентов. Отбор кандидатов для участия в конкурсе проведут в структурных подразделениях.
При подведении итогов конкурсная комиссия будет учитывать, сколько молодых работников подготовили наставники, в каких конкурсах участвовали, повышали ли свою квалификацию в течение года, занимались рационализаторской и новаторской деятельностью, какие имеют поощрения за производственную и общественную работу.
Победителям присвоят звание «Лучший наставник Стойленского ГОКа» и поощрят денежной премией.
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