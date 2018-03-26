На Стойленском ГОКе впервые выберут лучших наставников

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) впервые проведут конкурс среди наставников. Целями конкурса являются повышение значимости учебно-воспитательной работы на предприятии, привлечение квалифицированных работников к наставнической деятельности, повышение статуса наставника.

«Система наставничества позволяет снижать текучесть кадров за счет плавного вливания молодежи в новый коллектив, в рабочий процесс. Наставники передают молодому поколению свои знания и навыки, необходимые для успешной производственной деятельности. И конечно, эта система помогает развиваться самим наставникам, делая из них своего рода экспертов. Сегодня на Стойленском ГОКе в роли наставников выступают около 500 человек. Они помогают влиться в коллектив новым работникам и приобрести практические навыки студентам», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Принять участие в конкурсе «Лучший наставник» смогут работники комбината, которые в течение года помогали молодым стойленцам, недавно устроившимся на предприятие, быстрее адаптироваться на рабочем месте, повышать квалификацию или выступали руководителями производственной практики у студентов. Отбор кандидатов для участия в конкурсе проведут в структурных подразделениях.

При подведении итогов конкурсная комиссия будет учитывать, сколько молодых работников подготовили наставники, в каких конкурсах участвовали, повышали ли свою квалификацию в течение года, занимались рационализаторской и новаторской деятельностью, какие имеют поощрения за производственную и общественную работу.

Победителям присвоят звание «Лучший наставник Стойленского ГОКа» и поощрят денежной премией.