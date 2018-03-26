Новосибирец прикинулся жертвой грабителей, чтобы жена не ругала его за проигрыш на автоматах

Новосибирске начался суд над 49-летним мужчиной, который выдумал вооружённое нападение с похищением 4900 рублей, чтобы оправдаться перед женой за проигрыш в игровые автоматы.

«Он вину признал полностью, раскаивается», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Владимир Мишин.

По его словам, 24 декабря 2017 года новосибирец, женатый и отец двоих детей, проиграл 4900 рублей в игровые автоматы и после выхода из клуба на улице Ленина решил сообщить в полицию, что деньги у него отобрал налётчик. Перед тем как обратиться в полицию, новосибирец исцарапал себе шею автомобильным предохранителем.

Полицейским мужчина пояснил, что стал жертвой разбойного нападения после того, как согласился за 150 рублей подвезти двух парней и девушку на своём Hyundai Solaris. Парни, по его словам, сели сзади, девушка впереди. При этом, по версии водителя, один из попутчиков якобы сообщил, что ему нужно забрать машину из капитальных гаражей возле дома № 1/1 по улице Кубановской в Железнодорожном районе Новосибирска. Водитель якобы выполнил эту просьбу и подъехал к гаражам.

«В этот момент парень, который сидел сзади, подставил что-то металлическое к его шее и сказал, чтобы он сидел ровно и отдал деньги. После чего он достал из правового кармана трико кошелёк и вытащил находящиеся там 4900 рублей», — описал первоначальную версию заявителя Владимир Мишин.

Когда полицейские стали разбираться в обстоятельствах дела, то нашли несостыковки и стали задавать вопросы водителю. Тогда он написал явку с повинной и признался, что нападение выдумал.

«Сообщил, что сведения, указанные в заявлении, не соответствуют действительности и были указаны им намеренно для оправдания перед супругой, [из-за того] что он деньги проиграл», — описал ситуацию заместитель прокурора Железнодорожного района.

В итоге выдумавший налёт мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в «заведомо ложном доносе о совершении преступления» (ч. 3 ст. 306 УК РФ), сообщается на сайте Железнодорожного районного суда Новосибирска. Санкции статьи предусматривают до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Сегодня, 26 марта, состоялось первое судебное заседание.

В начале марта приговор по похожему делу вынес Центральный районный суд Новосибирска. 39-летний предприниматель получил 100 часов обязательных работ за то, что придумал разбойное нападение ради того, чтобы присвоить себе 3,5 миллиона рублей.