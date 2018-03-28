Ещё
Какие объекты благоустройства выбрали барнаульцы на голосовании?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Какие объекты благоустройства выбрали барнаульцы на голосовании? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: Алтайская правда
18 марта барнаульцы голосовали не только за Президента России, но и за объекты благоустройства. Хочется знать, какие именно из предложенного списка выбрали горожане?
Как сообщила председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева, подведение итогов голосования за объекты программы «Комфортная городская среда» в Барнауле состоится 21 марта на заседании общественной комиссии. Так как это произойдёт уже после того, как будет свёрстан номер нашей газеты, редакция опубликует эту информацию в следующем выпуске «АиФ-Алтай». Ранее в мэрии заявляли, что объекты-победители объявят 20 марта, так как подсчёт голосов начался уже 19 марта. Организаторы тогда сетовали, что жители не активно участвовали в выборе мест для благоустройства.
Напомним, что в Барнауле выбирали победителей среди таких объектов, как аллея «25 лет Индустриальному району», аллея Ленинградская, Нагорный парк, пешеходная зона на Обском бульваре, пешеходная зона по улице Молодёжной, Демидовская площадь, площадь Мира, аллея Целинников, проезд Полюсный, сквер Адмирала Кузнецова, сквер Химиков. На благоустройство в Барнауле в этом году будет направлено 216 млн рублей.
АиФ — Алтай: последние новости
Дамбу Шипуновского пруда удалось спасти от разрушения В Бийск вернулся мужчина, находившийся 25 лет в Казахстане в рабстве? Теплосети Барнаула проверят на наличие утечек с помощью зеленого красителя
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово205
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине183
Путин решил судьбу Тулеева74
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке348
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение