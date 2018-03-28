Какие объекты благоустройства выбрали барнаульцы на голосовании?

18 марта барнаульцы голосовали не только за Президента России, но и за объекты благоустройства. Хочется знать, какие именно из предложенного списка выбрали горожане?

Как сообщила председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева , подведение итогов голосования за объекты программы «Комфортная городская среда» в Барнауле состоится 21 марта на заседании общественной комиссии. Так как это произойдёт уже после того, как будет свёрстан номер нашей газеты, редакция опубликует эту информацию в следующем выпуске «АиФ-Алтай» . Ранее в мэрии заявляли, что объекты-победители объявят 20 марта, так как подсчёт голосов начался уже 19 марта. Организаторы тогда сетовали, что жители не активно участвовали в выборе мест для благоустройства.

Напомним, что в Барнауле выбирали победителей среди таких объектов, как аллея «25 лет Индустриальному району», аллея Ленинградская, Нагорный парк, пешеходная зона на Обском бульваре, пешеходная зона по улице Молодёжной, Демидовская площадь, площадь Мира, аллея Целинников, проезд Полюсный, сквер Адмирала Кузнецова, сквер Химиков. На благоустройство в Барнауле в этом году будет направлено 216 млн рублей.