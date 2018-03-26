Д. Миронов: после трагедии в Кемерово в Ярославле проверят торговые центры

Губернатор области сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. В Ярославле проверят не только торгово-развлекательные комплексы, но и спортивные объекты, учреждения культуры, образования и здравоохранения.

«Сам бываю в торговых центрах — пожарная безопасность многих из них оставляет желать лучшего. Эвакуационные выходы заперты, ключ «находится у дежурного»… Пути эвакуации часто захламлены, и пройти по ним невозможно», — написал Дмитрий Миронов.

Также глава региона выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 25 марта, в одном из торговых центров в Кемерово. По официальным данным, погибли более 60 человек. Местные жители пишут в социальных сетях, что число жертв превышает это число в несколько раз. Морги в Кемерово заполнены.