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Видео-урок. Как научиться танцевать кубинскую сальсу
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Видео-урок. Как научиться танцевать кубинскую сальсу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Танцы родом из Латинской Америки ассоциируются с огнём и страстью, а при взгляде на танцующую пару невольно возникает мысль «Вот бы и мне так!». А между тем базовые движения в большинстве стилей не слишком сложны. Инструкторы школы S ТАНЦИЯ подготовили небольшой видео-урок, который позволит даже новичку освоить основные па кубинской сальсы.
Освоив простой шаг под музыку, можно приступить к изучению более сложных элементов — различных поворотов и связок. Сделать это по одним лишь видео-урокам будет непросто, поэтому лучше обратиться за помощью к опытным наставникам. Инструкторы школы S ТАНЦИЯ проводят уроки по разным стилям сальсы, здесь также можно освоить бачату, реггетон, стрип-пластику, есть занятия по стретчингу и детской гимнастике. А ещё посетителей ждут новые знакомства, тусовки и вечеринки — и всё это в сообществе красивых и счастливых людей.
Не знаете, какому направлению отдать предпочтение? Для новичков проводят бесплатное занятие танцем на выбор, для этого необходимо записаться по телефону 248-72-56.
Школа танцев S ТАНЦИЯ в Челябинске расположена по адресу проспект Ленина, 81, 7 этаж.
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