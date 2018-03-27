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Росгвардия проверит ЧОП, работавший в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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Росгвардия проверит ЧОП, работавший в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Работники аппарата Росгвардии, контролирующего деятельность частных охранных фирм, проверят ЧОП, работавший в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на советника главы ведомства Александра Хинштейна.
"Если подтвердятся нарушения в работе охранного предприятия ЧОО «Центр защиты», то мы будем принимать меры", — сказал Хинштейн.
Отмечается, что ведомство может наложить на охранную фирму административное взыскание, изъятие лицензии может быть произведено по решению суда.
Ранее сообщалось, что в Кемерове задержали сотрудника ЧОП, отключившего пожарную сигнализацию в торговом центре.
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