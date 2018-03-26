Жители САО обсудят с префектом предоставление льгот социально незащищённым группам населения

Префект Северного округа Москвы Владислав Базанчук проведёт традиционную ежемесячную встречу с жителями. Она состоится на территории района Западное Дегунино в среду, 28 марта. По традиции жители округа смогут задать компетентным сотрудникам интересующие вопросы.

— Тема встречи — «О социально направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищённым группам населения», — пояснили в префектуре САО.

У жителей вновь появится возможность задать вопросы онлайн: трансляция будет организована в Facebook на странице пресс-секретаря и в Instagram на странице окружной газеты «Север Столицы» по ссылке @sever_stolizy.

Встреча начнётся в 19.00. Местом её проведения станет актовый зал школы № 2098 на улице Базовской, 15, корпус 13. Записываться заранее не нужно: задать вопросы руководству округа сможет каждый желающий. (то)