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Торгово-сбытовая политика Янтарного комбината позволила максимально снизить спекуляцию сырьем
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Торгово-сбытовая политика Янтарного комбината позволила максимально снизить спекуляцию сырьем 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Торгово-сбытовая политика, принятая Янтарным комбинатом, позволила максимально снизить спекуляцию сырьем. Об этом в программе «Вести-Интервью» заявил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.
» Я считаю, что та торгово-сбытовая политика, которая на сегодняшний день работает, она наиболее прозрачная, абсолютно не коррупционная», — сказал он, отметив, что это «большая удача».
Благодаря этой стратегии, по словам Зацепина, комбинат может «спокойно заниматься техническим перевооружением и обновлением производства».
«В то же время максимально снизилась спекуляция сырьём. Потому что на сегодняшний день все площадки, на которых продаётся янтарь, они открыты. Это и биржа Санкт-Петербурга, это и открыты аукционы для переработчиков. Сейчас мы готовим аукцион для художников и для мелких производителей. В этом году мы провели, буквально 6 марта, аукцион на годовую потребность янтаря», — подчеркнул директор Янтарного комбината.
Как ранее сообщали калининградские «Вести», до 2021 года комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче солнечного камня, не имеющую аналогов. Это будет более щадящий и бережный способ добычи «солнечного камня».
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