Михаил Зацепин: «За три года прибыль Калининградского янтарного комбината выросла в 400 раз»

Техническое перевооружение Янтарного комбината — одна из ключевых задач, которая заложена в стратегии его развития. До 2021 года комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче солнечного камня, не имеющую аналогов. Проектная документация должна быть готова уже в этом году. После этого приступят к реализации проекта. Это будет более щадящий и бережный способ добычи «солнечного камня».

Отметим, что в прошлом году объем добычи на Приморском карьере составил 453 тонны. Это стало абсолютным рекордом за последние 40 лет.

Чем еще гордится Янтарный комбинат, как ведётся кадровая политика на предприятии, а также куда поставляют солнечный камень из Калининграда ? На эти и другие вопросы генеральный директор предприятия Михаил Зацепин ответил в программе Александра Корецкого «Вести-Интервью».

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— Михаил Иванович, давайте подведём итоги 2017-го года.

— Прошлый год был очень знаменательным для нас, потому что такой юбилей как 70 лет мы к нему очень готовились. Подошли мы к этому юбилею с достаточно хорошими результатами, и финалом этого было то, что президент Российский Федерации Владимир Путин достойно оценил успехи трудового коллектива. Комбинат был награждён благодарностью президента РФ, и семь сотрудников получили государственные награды. Итоги 2017-го года очень весомые. Мы впервые за последние 40 лет добились увеличения добычи янтаря до 453 тонн. Все последние годы комбинат добывал где-то в пределах 250-300. Выручка за 2017-й увеличилась до практически четырёх миллиардов. По итогам 2016-о года — 1,2 млрд рублей. Прибыль комбината также увеличилась 1,7 млрд рублей, а по прошлому году была где-то в пределах 300 миллионов. Значительно увеличились и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и составили порядка 750 миллионов рублей.

— Когда вы возглавили комбинат, вы начали менять сбытовую политику. И это вызвало негативную реакцию многих переработчиков. Время прошло. Оно показало, что вы правы в том курсе, который наметили для комбината?

— Та торгово-сбытовая политика и та стратегия, которая была принята Янтарным комбинатом, себя оправдала. Благодаря ей мы можем спокойно на сегодняшний день заниматься техническим перевооружением, обновлением производства. В то же время максимально снизилась спекуляция сырьём. Потому что на сегодняшний день все площадки, на которых продаётся янтарь, они открыты. Это и биржа Санкт-Петербурга , это и открыты аукционы для переработчиков. Сейчас мы готовим аукцион для художников и для мелких производителей. В этом году мы провели, буквально 6 марта, аукцион на годовую потребность янтаря. Я считаю, что та торгово-сбытовая политика, которая на сегодняшний день работает, она наиболее прозрачная, абсолютно не коррупционная и, я считаю, что это наша большая удача.

— В феврале на уровне правительства утверждён план реализации стратегии развития отрасли. Какое это значение этот документ имеет для комбината?

— Это, в первую очередь, поддержка отечественных производителей, это создание на территории Калининградской области «янтарного кластера», это дальнейшее развитие Калининградского янтарного комбината и техническое перевооружение его. Это всё — те слагаемые вот этой стратегии, которая позволит до 2025 года развить и янтарную отрасль и Янтарный комбинат, и вывести на новый уровень.

— Модернизация комбината. По каким направлениям вы её осуществляете?

— В настоящее время мы занимаемся проработкой проекта практически нового комбината. На сегодняшний день уже имеются значительные подвижки в этом вопросе. Основная задача всей этой работы состоит в том, чтобы тот янтарь, который находится в земле, он до склада и до потребителя доходил в первоначальном виде. Потому что у нас иногда бывают достаточно уникальные самородки, но, в связи с тем, что технология уже не менялась достаточно большое количество времени, и видно, что на нём появляются сколы, потому что идёт по трубе, идёт через насосы, естественно, появляются трещины. Основная задача — это добиться первоначального состояния янтаря, каким его родила природа. Мы за последние два года значительно обновили парк. Это различные бульдозеры, экскаваторы, машины, оборудование. Я считаю, что темп, который мы набрали и, самое главное, что те финансовые результаты, которые мы показываем из года в год, позволяют нам эту технику закупать и активно применять в производстве.

— Один из пунктов плана — это продвижение области как центра добычи и переработки янтаря. В прошлом году был форум, который, как я понимаю, один из элементов этой работы, дальше она будет в системе осуществляться?

— Да. Вообще основная задача и комбината, и стратегии, и отрасли, и комбината заключается в том, чтобы весь янтарь, который комбинат добывает, он весь перерабатывался на территории Российской Федерации . На территории Калининграда, Калининградской области есть замечательные мастера. Я уже об этом неоднократно говорил. Несколько дней назад прошла выставка в Вильнюсе , где наши ведущие представители янтарной отрасли, промышленности там находились, представляли своё искусство. Такие лидеры янтарной отрасли, которые вот двигают вперёд наш янтарный корабль.

— У вас отлажена система подготовки кадров, чтобы комбинат постоянно обновлялся, чтобы были молодые специалисты?

— За эти годы мы значительно омолодили комбинат. Более того мы вошли во взаимодействие с рядом техникумов, которые готовят специалистов на территории Калининградской области. На комбинате очень сильны традиции, я скажу, что у многих работников комбината единственная запись в трудовой книжке. То есть, как пришли в 18 лет после школы в Янтарный комбинат, так и уходят на пенсию с этой же записью. Я считаю, что эти традиции нужно преумножать, и привлекать именно молодое поколение, которое будет в перспективе выполнять и постановление правительства в плане развития стратегии и двигать янтарный корабль правильным курсом.

— Калининградские учебные заведения в этом направлении с вами сотрудничают?

— Конечно. Мы постоянно общаемся с лекторами ведущих ВУЗов и они нам, на самом деле, оказывают очень большую помощь, более того, многие студенты на базе комбината защищают дипломные работы, и нам это, именно их труд, позволяет взглянуть на свою работу со стороны.

— В России, да и не только в России, Калининградская область ассоциируется с янтарём, то есть, сам бог велел рассматривать комбинат как объект туристических групп, которые могут туда приехать и посмотреть уникальное предприятие. Вы в этом направлении работает.