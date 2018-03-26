Михаил Зацепин: «За три года прибыль Калининградского янтарного комбината выросла в 400 раз» 

Техническое перевооружение Янтарного комбината — одна из ключевых задач, которая заложена в стратегии его развития. До 2021 года комбинату предстоит создать абсолютно новую технологию по добыче солнечного камня, не имеющую аналогов. Проектная документация должна быть готова уже в этом году. После этого приступят к реализации проекта. Это будет более щадящий и бережный способ добычи «солнечного камня».
Отметим, что в прошлом году объем добычи на Приморском карьере составил 453 тонны. Это стало абсолютным рекордом за последние 40 лет.
Чем еще гордится Янтарный комбинат, как ведётся кадровая политика на предприятии, а также куда поставляют солнечный камень из Калининграда? На эти и другие вопросы генеральный директор предприятия Михаил Зацепин ответил в программе Александра Корецкого «Вести-Интервью».
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— Михаил Иванович, давайте подведём итоги 2017-го года.
— Прошлый год был очень знаменательным для нас, потому что такой юбилей как 70 лет мы к нему очень готовились. Подошли мы к этому юбилею с достаточно хорошими результатами, и финалом этого было то, что президент Российский Федерации Владимир Путин достойно оценил успехи трудового коллектива. Комбинат был награждён благодарностью президента РФ, и семь сотрудников получили государственные награды. Итоги 2017-го года очень весомые. Мы впервые за последние 40 лет добились увеличения добычи янтаря до 453 тонн. Все последние годы комбинат добывал где-то в пределах 250-300. Выручка за 2017-й увеличилась до практически четырёх миллиардов. По итогам 2016-о года — 1,2 млрд рублей. Прибыль комбината также увеличилась 1,7 млрд рублей, а по прошлому году была где-то в пределах 300 миллионов. Значительно увеличились и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и составили порядка 750 миллионов рублей.
— Когда вы возглавили комбинат, вы начали менять сбытовую политику. И это вызвало негативную реакцию многих переработчиков. Время прошло. Оно показало, что вы правы в том курсе, который наметили для комбината?
— Та торгово-сбытовая политика и та стратегия, которая была принята Янтарным комбинатом, себя оправдала. Благодаря ей мы можем спокойно на сегодняшний день заниматься техническим перевооружением, обновлением производства. В то же время максимально снизилась спекуляция сырьём. Потому что на сегодняшний день все площадки, на которых продаётся янтарь, они открыты. Это и биржа Санкт-Петербурга, это и открыты аукционы для переработчиков. Сейчас мы готовим аукцион для художников и для мелких производителей. В этом году мы провели, буквально 6 марта, аукцион на годовую потребность янтаря. Я считаю, что та торгово-сбытовая политика, которая на сегодняшний день работает, она наиболее прозрачная, абсолютно не коррупционная и, я считаю, что это наша большая удача.
— В феврале на уровне правительства утверждён план реализации стратегии развития отрасли. Какое это значение этот документ имеет для комбината?
— Это, в первую очередь, поддержка отечественных производителей, это создание на территории Калининградской области «янтарного кластера», это дальнейшее развитие Калининградского янтарного комбината и техническое перевооружение его. Это всё — те слагаемые вот этой стратегии, которая позволит до 2025 года развить и янтарную отрасль и Янтарный комбинат, и вывести на новый уровень.
— Модернизация комбината. По каким направлениям вы её осуществляете?
— В настоящее время мы занимаемся проработкой проекта практически нового комбината. На сегодняшний день уже имеются значительные подвижки в этом вопросе. Основная задача всей этой работы состоит в том, чтобы тот янтарь, который находится в земле, он до склада и до потребителя доходил в первоначальном виде. Потому что у нас иногда бывают достаточно уникальные самородки, но, в связи с тем, что технология уже не менялась достаточно большое количество времени, и видно, что на нём появляются сколы, потому что идёт по трубе, идёт через насосы, естественно, появляются трещины. Основная задача — это добиться первоначального состояния янтаря, каким его родила природа. Мы за последние два года значительно обновили парк. Это различные бульдозеры, экскаваторы, машины, оборудование. Я считаю, что темп, который мы набрали и, самое главное, что те финансовые результаты, которые мы показываем из года в год, позволяют нам эту технику закупать и активно применять в производстве.
— Один из пунктов плана — это продвижение области как центра добычи и переработки янтаря. В прошлом году был форум, который, как я понимаю, один из элементов этой работы, дальше она будет в системе осуществляться?
— Да. Вообще основная задача и комбината, и стратегии, и отрасли, и комбината заключается в том, чтобы весь янтарь, который комбинат добывает, он весь перерабатывался на территории Российской Федерации. На территории Калининграда, Калининградской области есть замечательные мастера. Я уже об этом неоднократно говорил. Несколько дней назад прошла выставка в Вильнюсе, где наши ведущие представители янтарной отрасли, промышленности там находились, представляли своё искусство. Такие лидеры янтарной отрасли, которые вот двигают вперёд наш янтарный корабль.
— У вас отлажена система подготовки кадров, чтобы комбинат постоянно обновлялся, чтобы были молодые специалисты?
— За эти годы мы значительно омолодили комбинат. Более того мы вошли во взаимодействие с рядом техникумов, которые готовят специалистов на территории Калининградской области. На комбинате очень сильны традиции, я скажу, что у многих работников комбината единственная запись в трудовой книжке. То есть, как пришли в 18 лет после школы в Янтарный комбинат, так и уходят на пенсию с этой же записью. Я считаю, что эти традиции нужно преумножать, и привлекать именно молодое поколение, которое будет в перспективе выполнять и постановление правительства в плане развития стратегии и двигать янтарный корабль правильным курсом.
— Калининградские учебные заведения в этом направлении с вами сотрудничают?
— Конечно. Мы постоянно общаемся с лекторами ведущих ВУЗов и они нам, на самом деле, оказывают очень большую помощь, более того, многие студенты на базе комбината защищают дипломные работы, и нам это, именно их труд, позволяет взглянуть на свою работу со стороны.
— В России, да и не только в России, Калининградская область ассоциируется с янтарём, то есть, сам бог велел рассматривать комбинат как объект туристических групп, которые могут туда приехать и посмотреть уникальное предприятие. Вы в этом направлении работает.
— Мы провели, кстати, в нашем юбилейном году, достаточно большую работу. Была поставлена такая амбициозная задача — сделать два туристических объекта, которые были бы лучшими в Калининградской области. С этой целью мы пригласили проектировщиков. Они запроектировали новый многофункциональный комплекс «Смотровая площадка». На нём мы разместили очень красивый магазин, кафе, сделали совершенно новую янтарную пирамиду. Сделали туристический объект такого, может быть громко сказано, мирового уровня, но, во всяком случае, его не стыдно показать любой группе туристов. Также была поставлена задача построить новый демонстрационный зал. Я считаю, что это просто уникальное на сегодняшний день место, где рассказывается об истории возникновения янтаря, о всех его этапах пути, начиная с Древнего Египта, Греции и до наших дней. Там показана вся история развития посёлка Янтарный: как довоенный период, так и уже и наши дни после 1947-го года, когда образовался комбинат. Вся история комбината. И выставлены уникальные образцы камнерезного искусства, то, что за 70 лет художники комбината сваяли, и все эти работы радуют глаз туристов. И задача туристическому отделу стоит, чтобы в этом году приблизить поток туристов до 100 тысяч человек по году.