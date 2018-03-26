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К программе активного долголетия подключаются все больше зеленоградцев
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К программе активного долголетия подключаются все больше зеленоградцев 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Пожилые жители Зеленограда положительно оценивают возможность заняться спортом и интересным досугом на пенсии. Программа «Город долголетия», специально разработанная для продления активной жизни москвичей старшего возраста, нашла поддержку у многих зеленоградских пенсионеров. На сегодняшний день для участия в программе подали заявки около двух тысяч жителей округа, сообщает портал со ссылкой на заместителя префекта ЗелАО Александра Чеботарева.
Порядка 1.200 из них уже занимаются в секциях и кружках, организованных в ТЦСО «Зеленоградский», его филиалах, а также на базах различных учреждений. Число учреждений, где пенсионеры могут обучаться разным видам творчества, танцевальному искусству, работе на компьютере, иностранным языкам и заниматься спортом, постоянно растет. Сегодня к проекту присоединились уже 62 организации округа.
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