Ещё
В Самаре на ул. Фрунзе,161, обнаружены фрагменты надгробных плит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре на ул. Фрунзе,161, обнаружены фрагменты надгробных плит 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре в ходе проведения работ на улице Фрунзе в районе дома № 161 обнаружены фрагменты надгробных плит, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
В ходе осмотра места проведения было установлено, что строителями были обнаружены надгробные памятники XIX — начала XX-го века. Всего было обнаружено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в ведомство по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.
Подробная информация по ссылке.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре из-за прорыва трубы залило трамвайные пути на К.Маркса/Ташкентской В Самаре в торжественной обстановке открыли госпиталь «Мать и дитя» Эксперты объяснили высокую явку на президентских выборах в Самаре
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом104
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня11
Новый антироссийский шаг175
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»173
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы367
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение