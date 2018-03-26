В Самаре на ул. Фрунзе,161, обнаружены фрагменты надгробных плит

Самаре в ходе проведения работ на улице Фрунзе в районе дома № 161 обнаружены фрагменты надгробных плит, сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

В ходе осмотра места проведения было установлено, что строителями были обнаружены надгробные памятники XIX — начала XX-го века. Всего было обнаружено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в ведомство по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.

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