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На улице Фрунзе в Самаре нашли фрагменты старинных могильных плит
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На улице Фрунзе в Самаре нашли фрагменты старинных могильных плит 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
В центре Самары строители обнаружили надгробия XIX — начала XX-го века. Они находились в районе дома № 161 на улице Фрунзе. Всего специалисты насчитали 25 фрагментов захоронения. На некоторых из них сохранились надписи.
На этом камне скульптор изобразил ткань
— Предположительно, обнаруженные плиты переместили с одного из самарских кладбищ в 20–30-е годы прошлого века. Их использовали в качестве строительного материала. В те годы такая практика была широко распространена. Установить, с какого именно кладбища привезли плиты, на настоящий момент не представляется возможным, — сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
Историческую находку будут исследовать специалисты
Чиновники просят всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших, имена которых написаны на плитах, обратиться к представителям ведомства.
Это уже не первая подобная находка в центре Самары. Летом при проведении ремонта улицы Фрунзе дорожные рабочие нашли надгробие Николая Щорса. Он возглавлял дивизию Красной армии во время гражданской войны. Революционера похоронили в Самаре на самом крупном до революции Всесвятском кладбище.
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