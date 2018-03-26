На улице Фрунзе в Самаре нашли фрагменты старинных могильных плит

В центре Самары строители обнаружили надгробия XIX — начала XX-го века. Они находились в районе дома № 161 на улице Фрунзе . Всего специалисты насчитали 25 фрагментов захоронения. На некоторых из них сохранились надписи.

На этом камне скульптор изобразил ткань

— Предположительно, обнаруженные плиты переместили с одного из самарских кладбищ в 20–30-е годы прошлого века. Их использовали в качестве строительного материала. В те годы такая практика была широко распространена. Установить, с какого именно кладбища привезли плиты, на настоящий момент не представляется возможным, — сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Историческую находку будут исследовать специалисты

Чиновники просят всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших, имена которых написаны на плитах, обратиться к представителям ведомства.