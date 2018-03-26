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Кто-то приложил руку: жителей аварийного дома в Ленинском заподозрили в намеренном обрушении стены
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Умер Сергей Мавроди

Кто-то приложил руку: жителей аварийного дома в Ленинском заподозрили в намеренном обрушении стены 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Стена аварийного дома на Копейском шоссе, 8а обрушилась не сама. Такое предположение высказал на аппаратном совещании 26 марта председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города (КУИЗО) Сергей Чигинцев. Чиновники намерены начать поиски виновника ЧП.
— Всем жителям дома вручены уведомления о переселении в маневренный фонд, но комиссия, которая была, заявила о рукотворном появлении этого обрушения, — доложил Сергей Чигинцев. — Мы рассматриваем возможность обращения в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку.
— Наш случай — это наш случай, надо переселять. Но виновные должны понести наказание, — заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Фасадная стена в доме на Копейском шоссе, 8а обрушилась 16 марта. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу.
После обрушения по поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева провели проверку. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2015 году, срок переселения жителей установили на 2016-й. Но городская администрация до сих пор не сделала это из-за нехватки финансирования.
Прокуратура Челябинска внесла представление Евгению Тефтелеву с требованием решить вопрос финансирования. Нового жилья ждут 123 семьи.
В плачевном состоянии находится и соседний дом № 7 на Копейском шоссе, где также начала разрушаться стена. Региональная Госжилинспекция провела там проверку и выдала предписание управляющей компании.
Экспертизу ждёт общежитие на улице Гагарина, 53, где провалился пол. На основании заключения изношенное здание либо снесут, либо проведут в нём капитальный ремонт.
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