Кто-то приложил руку: жителей аварийного дома в Ленинском заподозрили в намеренном обрушении стены

Стена аварийного дома на Копейском шоссе, 8а обрушилась не сама. Такое предположение высказал на аппаратном совещании 26 марта председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города (КУИЗО) Сергей Чигинцев . Чиновники намерены начать поиски виновника ЧП.

— Всем жителям дома вручены уведомления о переселении в маневренный фонд, но комиссия, которая была, заявила о рукотворном появлении этого обрушения, — доложил Сергей Чигинцев. — Мы рассматриваем возможность обращения в правоохранительные органы , чтобы они дали оценку.

Евгений Тефтелев. — Наш случай — это наш случай, надо переселять. Но виновные должны понести наказание, — заявил глава Челябинска

Фасадная стена в доме на Копейском шоссе, 8а обрушилась 16 марта. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу.

После обрушения по поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева провели проверку. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2015 году, срок переселения жителей установили на 2016-й. Но городская администрация до сих пор не сделала это из-за нехватки финансирования.

Прокуратура Челябинска внесла представление Евгению Тефтелеву с требованием решить вопрос финансирования. Нового жилья ждут 123 семьи.

В плачевном состоянии находится и соседний дом № 7 на Копейском шоссе, где также начала разрушаться стена. Региональная Госжилинспекция провела там проверку и выдала предписание управляющей компании.

Экспертизу ждёт общежитие на улице Гагарина, 53, где провалился пол. На основании заключения изношенное здание либо снесут, либо проведут в нём капитальный ремонт.