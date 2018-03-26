«Рейдеры» на дачах. В белгородском товариществе собирают непомерные взносы

За счёт пенсионеров?

Дачное товарищество «Феддеровское» находится неподалёку от Белгорода , за посёлком Майский. Оно довольно большое, многие живут там круглый год в богатых особняках.

Но у пенсионеров, обратившиеся в редакцию, на участке нет ни дома, ни коммуникаций, стоит только вагончик. Они исправно платили взносы в размере 1000 рублей в год, но в 2016 году оказалось, что взносы повысили вдвое. А теперь им пришло досудебное требование, в котором указано, что, помимо взносов, они обязаны ещё заплатить товариществу 10 тысяч рублей на новую дорогу и 61 470 рублей на инфраструктуру, да плюс еще пени за просрочку уплаты в размере 16 882 рубля.

«Кто принял за нас такие решения? Мы бы никогда с таким не согласились — у нас пенсия за полгода составляет эту сумму! — возмущаются читатели. — Нас никто не извещал ни о каких общих собраниях ни по телефону, ни письмом, хотя адрес у правления есть — претензию ведь они нам прислали».

Когда пенсионеры обратились к руководству ДНТ, чтобы выяснить, откуда взялись такие суммы, им сообщили, что вся информация на сайте, и, по их словам, предложили им: «Не можете платить — продавайте участок».

Кто уполномочил?

Корреспондент «АиФ-Белгород» внимательно изучил всю документацию, имеющуюся на официальном сайте этого ДНТ: там действительно выложены протоколы общих собраний 2014 и 2016 годов, на которых принимались решения о целевом взносе на инвестпрограмму и о повышении взносов. И даже есть сама инвестпрограмма по прокладке дорог, водопровода, газа на общую сумму в 32 454 903 рубля, разделив которую на 526 членов ДНТ, и получили сумму в 61 тысячу рублей с каждого. Правда, нет сметы расходов — непонятно, исходя из каких расценок взялась такая кругленькая сумма?

Ещё в одном протоколе приведены данные по строительству дороги, на которую нужно 1 100 000 рублей, но смета расходов тоже отсутствует. А ещё в нём говорится дословно: «По состоянию на 11 марта 2016 года всего членов ДНТ 526, из них 250 участков используются по назначению, с остальными членами товарищества нет связи» По закону, чтобы был кворум, на общем собрании должны присутствовать больше половины членов товарищества — а тут с половиной нет связи!

Но самое интересное, что все решения принимали только 52 человека, указанные в протоколах как уполномоченные. Но вот документа, кто и когда этих уполномоченных избирал, на сайте нет. А наши читатели сообщили, что никому своего голоса не делегировали.

«АиФ-Белгород» обратился за комментарием в само ДНТ. Оказалось, что его председатель на больничном, секретарь отсутствует, а на месте только юрист, который сообщил нам, что не может давать официальных комментариев и что все претензии к членам ДНТ указаны в направленных им документах.